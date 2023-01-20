Başiskele Belediyesi, düzenlediği elektronik atık toplama yarışmasını kazanan 3 kişiye akıllı bileklik hediye etti.

Başiskele Belediyesi, düzenlediği elektronik atık toplama yarışmasını kazanan 3 kişiye akıllı bileklik hediye etti.

Mavi Yeşil Başiskele’nin doğasını korumak adına çevreye büyük zararları olan ve geri dönüştürüldüğünde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan pil ve elektronik atıkların toplanması için ilçede yarışma düzenlendi. Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Sıfır Atık Projesi Yarışması/AEEE-Atık Pil Kategorisi" konulu yarışmaya katılım gösteren vatandaşlar, atık pil ve elektronik eşyaları Ovacık Mahallesi’nde yer alan Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim etti. Yaklaşık bir ay süren yarışmada vatandaşlar topladıkları elektronik atık ve pilleri merkeze götürdü. Yarışmayı kazanan 3 Başiskeleli vatandaşa akıllı bileklik ödüllerini belediye personelleri teslim etti. Ödüllerini alan vatandaşlar, Başiskele Belediyesi’nin kentte yürüttüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra sıfır atık seferberliğine verdiği önemle çevreyi ve doğayı korumalarını takdir ettiklerini söyleyerek bu tür yarışmalardan ötürü Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine teşekkür etti.