Kütahya’nın Gediz ilçesinde, “Çevre Dostu Sıfır Atık” projesi çerçevesinde ilçenin muhtelif yerlerine elektronik atık toplama kutusu yerleştirildi.

Çevre dostu belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “İlçe merkezinde farkındalık oluşturmak için kullanım ömrünü tamamlamış olan elektronik atıkların çevreye olan zararlarını ortadan kaldırmak ve toplanıp ayrıştırarak yeniden ilçemiz ekonomisine kazandırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın, temiz bir çevre ve güvenli bir gelecek için bu uygulamalarımıza titizlikle uyacağını ve sahip çıkacağını düşünüyoruz” dedi.