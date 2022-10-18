Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama Günü etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelden de yoğun ilgi gören etkinliğe Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri de stant açarak destek verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama Günü etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelden de yoğun ilgi gören etkinliğe Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri de stant açarak destek verdi.

Projenin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Turhan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve projeye ortaklık yapan Akademi Çevre, BalkanTürksiad ile Vodafone temsilcileri katılarak destek verdi. Mediko Sosyal Binası önünde oluşturulan alanda elektrikli ve elektronikatık toplayan topluluk öğrencilerine akademik ve idari personel de eşlik etti.

Programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite yönetimi olarak sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. “Gerçekleştirilen etkinlikleri memnuniyetle takip ediyoruz. Hayata geçirilen projeler sadece üniversitemiz için değil, tüm toplum için önemli örnekler oluşturuyor. Proje ortaklarımızı,öğrencilerimizi ve personelimizi de bu anlamda gösterdikleri ilgi ve duyarlıktan dolayı tebrik ediyorum. Programı organize eden ve katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu ise teknolojinin gelişimiyle gittikçe büyüyen bir sorun haline gelen elektrikli ve elektronik atıkların doğru yönetildiğinde ekonomik bir değere dönüşebileceğini vurguladı. Bu proje boyunca toplanan elektronik atıkların Akademi Çevre, Vodafone ve BalkanTürksiad ortaklığında ekonomik değere dönüştürüleceğini aktaran Salihoğlu, elde edilen gelirle ihtiyacı olan okullarda bilgisayar ve kodlama sınıflarının oluşturulacağını açıkladı.

Proje ortakları Akademi Çevre, Vodafon ve BalkanTürksiad adına konuşma yapan Piraye Gök ve Makbule Çetin, projede Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte yer almaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.Elektrikli ve elektronik atık toplama etkinliği gün boyunca devam etti.

Projeye elektronik atık bağışı yapmak isteyen katılımcılar Mediko-Sosyal Binası girişindeki E-Atık Kumbarasına atıklarını bırakabilecek. Proje yıl sonuna kadar devam edecek.