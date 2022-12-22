Muğla’nın Milas ilçesinde, boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde, boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ulaş Mahallesi’nde yer alan Mehmet Öner’e ait evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahale ile yangın söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangın evi küle çevirirken, can kaybının yaşanmaması feci olayın tesellisi oldu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.