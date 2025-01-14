Elektrik tüketici hizmetlerine ilişkin EPDK tarafından getirilen yeni düzenlemeler bugünkü Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Güvence bedelinde peşin esası geçerliliğini korurken, değişiklikle birlikte tüketiciye taksit talebinin olup olmadığının da sorulması zorunlu oldu.ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

EPDK'nın değişen yönetmeliğine göre, "tüketimi düşük" ibareleri "yıllık tüketimi 100 bin kilovatsaatin altında olan" şeklinde değiştirildi. Tüketimi düşük serbest tüketici tanımı, yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100 bin kilovatsaatten düşük olan serbest tüketiciler için kullanılırken yeni değişiklikle bu tanım, yönetmelikten kaldırıldı.

Ayrıca güvence bedelinin hesaplanmasında da değişikliğe gidilen yönetmelik kapsamında, "Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin" ifadesi, "Perakende satış sözleşmesi kapsamında" şeklinde değiştirildi.

Perakende satış sözleşmesi kapsamında güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla kilovat başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanacağı bildirildi. Yeni düzenlemeye göre, tüketicinin son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yüksek tüketimli tüketici olması halinde perakende satış sözleşmesinin kurulduğu aydaki ilgili birim bedeller esas alınacağı belirtildi.

Söz konusu yönetmelikte, nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesinin esas olduğunun altı çizilen yönetmelikte, tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli mesken tüketici grubunda bulunan tüketiciler ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketici grubunda yer alan üniversiteler, belediyeler ve tarımsal faaliyetler tüketici grubunda yer alan sulama kooperatifleri için aylık iki eşit taksitte, diğer tüketici grupları için ilk taksit peşin, ikinci taksit en az 30 gün sonra tahsil edilebileceği, görevli tedarik şirketi, bu fıkra kapsamında taksit talebinin olup olmadığını tüketiciye sormakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de, yönetmeliğin 60/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki bildirimler 1/1/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasında sonlanan perakende satış sözleşmelerine ait iade edilemeyen güvence bedellerini kapsayacak şekilde 2025 yılının Mart ayı sonuna kadar kuruma bildirilmesi hüküm altına alındı.

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