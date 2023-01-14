Tokat’ın Almus ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tokat’ın Almus ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Almus ilçesine bağlı Çambulak köyünde meydana geldi. Tek katlı ev sabaha karşı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın Almus Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Eve giren ekipler emekli öğretmen 68 yaşındaki Cemalettin Güner’in cansız bedeni ile karşılaştı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan çıktığı tespit edildi. Güner’in eşinin İstanbul’da çocuklarının yanında olduğu öğrenildi. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.