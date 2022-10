Scooter kazasında hayatını kaybeden Ada Kayahan’ın ATSO ailesinin bir ferdi olduğunu belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, elektrik scooterların neden olduğu acıların son bulması için, konunun taraflarını ve sorumlularını aynı masada buluşmaya davet etti.

Scooter kazasında hayatını kaybeden Ada Kayahan’ın ATSO ailesinin bir ferdi olduğunu belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, elektrik scooterların neden olduğu acıların son bulması için, konunun taraflarını ve sorumlularını aynı masada buluşmaya davet etti.

Giderek artan elektrikli scooter kazaları, bu kez Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ATSO) yasa boğdu. ATSO’da uzun yıllardır görev yapan Sevim Kayahan’ın kızı Ada Kayahan ile okuldan arkadaşı Mahmut Yağız Balcı, kiraladıkları elektrikli scootera bir otomobilin çarpması sonucu, hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayata veda ettiler

Üniversite sınavına hazırlanan iki lise öğrencisini hayattan koparan kaza, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Dershane çıkışı evlerine Mahmut Yağız Balcı’nın kullandığı elektrikli scooter ile giden gençlere, yolun karşısına geçtikleri sırada C.G. kontrolündeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarpmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen, iki genç de kurtarılamamıştı.

“Facia yanı başımızda”

Tarifsiz bir acı yaşadıklarını belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, gençlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve arkadaşlarına da başsağlığı diledi. Olayı ‘konunun yakın takipçisi olacağız’ gibi klişe bir yaklaşımla ele almayacaklarını belirten ATSO Başkanı Bahar, paylaşımlı elektrikli scooterların neden olduğu sorunların ve acıların önlenmesi için, teyakkuz durumuna geçtiklerini aktardı. Ada ve Mahmut Yağız’ın hayatını kaybetmesinde E-scooterler ile ilgili yetersiz düzenlemenin en önemli etken olduğuna işaret eden Bahar, “Yürürlükteki düzenlemeyi incelediğinizde, Ada ve Mahmut gibi onlarca acının neden ve nasıl yaşandığını daha iyi anlıyorsunuz. E-scooterları bisiklet gibi değerlendirmek yapılan ilk ve en büyük hatadır. Bu değerlendirmeden yola çıkarak kask, dizlik, gözlük gibi koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu getirilmemesi, ölümcül bir başka hata olarak karşımızda durmaktadır. Her canı isteyenin, neredeyse hiçbir yeterlilik aranmadan bu araçları kullanabilmesi, muhtemel her facia ile aramızdaki mesafenin ‘ramak kala’ kadar kısa olduğunun göstergesidir” dedi.

“Her biri saatli bomba”

ATSO’nun yeni yönetiminin ele alacağı ilk konunun bu olduğuna, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, paylaşımlı elektrikli scooter işletmecisi şirketler ile çözüm yollarının tespiti ve uygulamaya geçirilmesi ile ilgili gerekli girişimlerde bulunacaklarını aktaran Başkan Bahar, “E-scooterlar, çevreci özellikleri ve ergonomik yapılarıyla trafik sorununun çözümü için ideal bir alternatif olarak görülse de mevcut düzenleme ve kullanım şekilleriyle, her biri bir saatli bombayı andırmaktadır. O bombalardan biri Portakal Çiçeği Bulvarı’nda patladı ve canımızdan can kopardı. Bir yenisinin az sonra patlamayacağı ile ilgili hiçbir garanti söz konusu değil. Konunun taraflarını ve sorumlularını ivedilikle aynı masa etrafında buluşmaya davet ediyoruz. ATSO’nun, bu ortak aklın çatısı ya da paydaşlarından biri olması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. E-scooterların bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp, kişilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden kalıcı bir unsura dönüşmemesi için, acilen bir eylem planının hazırlanması gerektiğinin altını kalın kalemle çiziyoruz. Ada ve Mahmut’un huzur içinde uyumasını istiyorsak, ailelerinin ve arkadaşlarının acılarının bir nebze azalmasını istiyorsak, konunun tüm taraflarına gereğinin ivedilikle yapılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.