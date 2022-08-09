İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aküsünden yanmaya başlayan scooteri söndürerek apartmanın dışına çıkarttı.

Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Funda Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooterin aküsü patladı. Bir süre sonra merdiven boşluğu dumanla kaplandı. Yanmaya başlayan scooteri gören apartman sakinleri, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir evin merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooter aküsünün patlaması neticesinde yandı.

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