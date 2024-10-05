Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdiği SafranTech isimli elektrikli araç Adana ilindeki TEKNOFEST’te kupa, madalya, başarı belgesi ve 80 bin TL para ödülü almaya hak kazandı.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan SafranTech EC Takımı, Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katılarak başarılarını devam ettirdi. Yarışmalarda dereceye girmeye hak kazanan SafranTech isimli elektrikli araç, kupa, madalya, başarı belgesi ile 80 bin TL para ödülün sahibi oldu.

Festivalde kenti Ahi Evran MTAL Müdürü Muammer Demirtaş, öğretmenler Cumhur Torun, Muhammed Demir ve öğrenciler Yusuf Turgut, Berkant Kazangirler ile Berenalp Gümüştaş temsil ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul müdürü Demirtaş’ı arayarak ödüllerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirereki Safrantech EC takımını tebrik etti.