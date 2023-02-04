Teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında sürdürülen elektrikli araçlar için şarj istasyonları destek programı, önemli iş birlikleriyle devam ediyor.

Teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında sürdürülen elektrikli araçlar için şarj istasyonları destek programı, önemli iş birlikleriyle devam ediyor.

Charge Teknoloji Genel Müdürü Fevzi Erdal Karaağaç, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılama anlamında gerekse teknoloji ihracatı konusunda önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Ar-Ge çalışmaları aralıksız sürüyor. Şarj cihazlarında kullanılan elektronik devreler Ar-Ge ekibi tarafından geliştiriliyor. Elektrikli otomobiller Türkiye’nin her yerinde güvenle şarj edilebilecek. Bakanlığın açıkladığı destek kapsamında İstanbul’dan Hakkari’ye, Erzurum’dan Muş’a kadar araç şarj istasyonları kurulacak. İsviçre, Hindistan, Slovenya, Hollanda ve Fransa’ya Türkiye’den şarj cihazı modülleri ihraç ediliyor" dedi.