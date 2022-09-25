Dünyada olduğu gibi çevre dostu olarak bilinen elektrikli otomobillerin kullanımı Türkiye’de de her geçen gün artarak devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi çevre dostu olarak bilinen elektrikli otomobillerin kullanımı Türkiye’de de her geçen gün artarak devam ediyor.

Dünyanın önde gelen ve yakın zamanda Türkiye pazarına giren İtalyan elektrikli otomotiv markası XEV Yoyo, otomotiv sektörünün en dikkat çeken yatırımlarından birisi oldu. Genç iş adamı Baha Tuzer’in distribütörlüğünde Türkiye’ye gelen çevre dostu araç, yakın zamanda yaptığı yeni işbirliği ile adından söz ettirmeye başladı. 1 yıla yakın süredir Türkiye pazarında bulunan ve duyurulduğu günden bu yana yoğun talep ile karşılaşan elektrikli otomobil markası, ülke içerisinde kurulan bayilik ağıyla birlikte tüketicinin araçlara ulaşımını da kolaylaştırdı.

Genç iş adamı Baha Tuzer, elektrikli otomobillerle ilgili yaptığı konuşmada, “Sürdürülebilir mobil geleceğini şekillendirmek için çıktığımız yolda, ülkemizde çevre dostu ve teknolojik araç üretmek dikkate aldığımız en önemli konu. Türkiye’de üretim yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Geniş bir tüketici kitlesi ile araçlarımızı buluşturuyor ve satış sonrası servis hizmeti için yatırımlarımızı yapıyoruz. Ülkemizin geleceği en önemli hedeflerimizden birisidir” dedi.