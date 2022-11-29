Türkiye’de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüslere sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, hem karbon salınımını sıfıra indirdi hem de otobüslerin hizmete alındığı 2 ayda 47 bin 456 litre yakıttan, 883 bin 558 lira da bütçeden tasarruf sağladı.

Türkiye’de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüslere sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, hem karbon salınımını sıfıra indirdi hem de otobüslerin hizmete alındığı 2 ayda 47 bin 456 litre yakıttan, 883 bin 558 lira da bütçeden tasarruf sağladı.

Yazılım ve tasarımı yüzde yüz yerli olan elektrikli otobüsler, ultra hızlı şarj özelliği ile de dikkat çekiyor. 10 dakikada şarj edilen otobüs, bu şarjla yaklaşık 90 kilometre yol kat ediyor. Elektrikli otobüsleri kullanan vatandaşlar çevreye duyarlı bir Büyükşehir Belediyesine sahip oldukları için çok şanslı olduklarını belirterek, hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Samsun genelinde elektrikli otobüslerle E1 Ekspres Hattında günde 132 sefer yapıldı. Hizmete alındığı 2 ayda 112 bin 990 kilometre yol kat edildi.

Elektrikli otobüslerle karbon salınımı sıfıra indi

Elektrikli otobüslerle karbon salınımının sıfıra indiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu açıklamalarda karbon salınımının yüzde 23’ü ulaşım araçlarından kaynaklanmakta. Biz, yeni aldığımız elektrikli otobüslerimiz ile 2 ayda kat ettiğimiz 112 bin 990 kilometre yol için yapacağımız karbon salınımını sıfıra indirmiş durumdayız. Yaşanabilir Samsun, yaşanabilir bir dünya için elimizden geleni yapmaktayız” diye konuştu.

İşletme maliyetleri düştü

Yakıt giderlerine bakıldığında işletme maliyetlerinin uygunluğunun da elektrikli otobüslerin kullanılma avantajlarından bir tanesini oluşturduğunu ifade eden Başkan Demir, “12 metrelik bir elektrikli otobüsümüzün işletme maliyeti kilometre başına 2,78 TL iken, aynı boyutlardaki bir dizel otobüsün maliyeti ortalama 10,74 TL. Karbon salınımı olarak 2 ayda yapmış olduğumuz 112 bin 990 kilometreyi normal şartlarda dizel araçlarla yapmış olsak 128,53 tonluk bir karbon salınımı yapmış olacaktık. Fakat bunu elektrikli araçlarla sıfıra indirdik" dedi.

2 ayda 47 bin 456 litre yakıt ve 883 bin 558 lira tasarruf

Toplu araç filosuna dahil olan elektrikli otobüsler sayesinde 2 ayda 47 bin 456 litre yakıt tasarruf sağladıklarının da altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Elektrikli otobüslerimizle E1 Ekspres hattında günde 132 sefer ve 3 bin 360 kilometre yol kat ediyoruz. Eğer ki, dizel araçlarla bu yolu yapmış olsaydık 47 bin 456 litre yakıt harcayacak maliyet olarak bütçemizden 1 milyon 557 bin 83 lira çıkacaktı. Ama elektrikli otobüslerle bu giderimiz 353 bin 999,24 lira oldu. Biz elektrikli araçları seçtiğimiz için hem yakıt giderinden 883 bin 558 lira tasarruf ettik. Hem de karbon salınımının sıfır olması nedeniyle doğayı da kirletmemiş olduk” ifadelerini kullandı.