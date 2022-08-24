Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda çevre dostu araçları etkin kılmak için yürüttüğü, “Elektrikli Otobüslere Dönüşüm Projesi” çerçevesinde vatandaşların toplu ulaşımdaki tercihlerini tespit etmek üzere anket hazırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda çevre dostu araçları etkin kılmak için yürüttüğü, “Elektrikli Otobüslere Dönüşüm Projesi” çerçevesinde vatandaşların toplu ulaşımdaki tercihlerini tespit etmek üzere anket hazırladı.

“Yeşil Şehir Gaziantep” için çevre ve doğa dostu projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, egzoz gazını ortadan kaldıran ve yakıt tasarrufu sağlayarak işletme maliyetini düşürecek elektrikli toplu ulaşım sistemi için Dünya Bankası Desteği ve Arap iş birliği ile "Elektrikli Otobüslere Dönüşüm Projesi" için çalışmalarını sürdürüyor.

Proje hakkında Gazi şehirlilerle ortaklaşa hareket eden büyükşehir, otobüslerin kent içi ulaşıma entegrasyonunun kolaylaştırılmasının hedeflendiği anket soruları ile vatandaşların tercihlerine göre şeffaf ve katılımcı belediyeciliğe uygun karar alabilmeyi amaçlıyor. Projede “Ben de varım” diyen gazi şehirliler, https://kararastirma.com/toplu_ulasim/anket_gaziantep.html internet adresinden ankete katılabilecek.

“Gaziantep Ulaşım Tercihleri” başlıklı anket ile toplamda 7 soru hazırlandı. Bu çerçevede vatandaşlardan, günlük ulaşımında toplu taşıma araçlarını ne sıklıkla kullandığı, gün içinde genellikle ne amaçla yolculuk yaptığı, en sık ulaşım türü ve elektrikli ulaşım projesine yönelik düşünceleri gibi soruların yanıtları alınıyor. Ayrıca ankete katılanlara, varsayımsal olarak toplu ulaşım ve özel araç değişkenlerinin yer aldığı 12 senaryodan oluşan bazı sorular soruluyor.