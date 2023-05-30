Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, çevre duyarlılığı ve yakıt tasarrufuyla tüm illere örnek olan Elektrikli Otobüs Projesi, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS TÜRKİYE) tarafından düzenlenen ‘Ulaşımda Aklın Yolu Bir Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırlayıp Yüksek Planlama Kurulu’nun kararıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ kapsamında kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye), akıllı ulaşım sistemlerinin sağlıklı ve doğru şekilde uygulamaya geçirilmesi amacıyla farklı disiplin ve sektörlerden paydaşları bir araya getiriyor.

Kurumlar ve yerel yönetimler arasında koordinasyon görevi yapmak ve öneriler oluşturan sivil toplum kuruluşu, sektörde emek veren kurum ve kuruluşları destekleyerek bilinirliklerini artırıyor. Sektörün diğer paydaşları ile toplumun bilgilendirip kurum ve kuruluşları onore etmek amacıyla da her yıl ‘Ulaşımda Aklın Bir Yolu Yarışması’ düzenleyerek başarılı projeleri ödüllendiriyor.

Her yıl başvuruların gittikçe arttığı AUS Türkiye 6. Ulaşımda Aklın Yolu Bir Yarışması’na Samsun Büyükşehir Belediyesi de Ultra Hızlı Şarjlı Elektrikli Otobüs Sistemleri Projesi ile katıldı. AUS Zirvesi programı dahilinde düzenlenen yarışmada dereceye projelere plaketleri verildi. Start-Up, akademi ve belediyecilik kategorilerinde plaketin yanında nakit ödüllerin de verildiği törende Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne başarılı projesiyle belediyecilik ödülü verildi.

Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, ödülü Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun elinden aldı. Projenin ödülü layık görülmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kadir Gürkan, “Ulaşımda Aklın Yolu Yarışması, konsepti ve içeriğiyle sektörde önemli bir misyona sahip. Geçen yıl 5’incisi düzenlenen yarışmaya Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak Samsun Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile katılmış ve ödül almıştık. Bu yıl da Türkiye’de bir ilk şehrimizde hayata geçen Samsun Elektrikli Otobüs Projemiz ile katıldık. Jüri üyelerinin değerlendirmesiyle belediyecilik ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize bir ödül daha kazandırmanın mutluluğuyla dönüyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk ultra hızlı şarj toplu ulaşım sisteminin yanında yazılımı ve tasarımıyla yerli ve milli olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen elektrikli otobüsler, egzoz gazını ortadan kaldırarak, çevre temizliğine büyük katkı sağlıyor. Ayrıca yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini önemli oranda düşürüyor. TEKNOFEST Karadeniz 2022 etkinliğiyle hizmete giren çevre dostu 20 elektrikli otobüs ve 6 adet ultra hızlı şarj istasyonuyla kent içi toplu ulaşımda Samsun halkına hizmet vermeye devam ediyor.