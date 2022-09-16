Eskişehir’de direkte bağlı olarak bulunan elektrikli motosikletin çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de direkte bağlı olarak bulunan elektrikli motosikletin çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Direkte bağlı olarak bulunan elektrikli motosiklet, hırsızın hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olay yerine gelen şüpheli, bir süre bağlı olan kilitleri sökmeye çalışıyor. Zaman zaman çevre kontrolü de yapan şahıs, yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından elektrikli motosikleti bulunduğu yerden alıp götürüyor. Sabah uyandığında hayatının şokunu yaşayan motosiklet sahibi Elif Ülker, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, gerekli incelemelerin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

“İki tane kilit vardı ve ikisini de açıyor”

Güvenlik kamerasından izledikten sonra yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Ülker, “Bu dönemlerde Eskişehir’de çok sıklıkla markalı bisiklet ve elektrikli motosikletlerin çalınma olayları rastladık. En sonunda biz de mağdurlardan biri olduk. 13 Eylül gecesi önce çevreye bakınıyor, ondan sonra sokakta 2-3 kere daha turladıktan sonra, gece 04.30 sıralarında demirde bağlı olan motoru çalışıyor. Motorun üzerinde anahtarı unutmuşuz. İki tane kilit vardı ve ikisini de açıyor. 10 dakika uğraştıktan sonra kilitlerden bir tanesini yanına alıyor. Onu da yolda giderken düşürüyor ve tekrar geri dönüp alıyor ve yoluna devam ediyor. 1 yıl önce almıştım, şu anda piyasada değeri 30 bin TL kadar” dedi.