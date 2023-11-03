DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde Işıklı Gölü’nde denetim ve kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, gölde elektrikli düzenekle kaçak av yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Çivril ilçesinde Işıklı Gölü’nde kaçak avlanmayı engelleme adına çalışmalarına aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, yaptıkları denetimlerde gölde elektrik düzeneği ile kaçak av yapıldığını belirledi. Jandarma Bot Timi ile Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptığı kolluk devriyesinde akü ile suya elektrik vermek suretiyle balık avladıklarını tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak avlanan kişilere toplamda 39 bin 440 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçen malzemeler tutanak altına alınarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.