Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası sol yanında ağrılar olduğunu ve hissizleştiğini söyleyen sürücüsü bir süre yerde kaldı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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