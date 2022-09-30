Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyrederken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyrederken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan sürücü Ahmet Cin’e (51), henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki şahıslardan biri tarafından tabancayla ateş edildi. Vücuduna 3 merminin isabet ettiği Cin, kanlar içinde kaldı. Şüpheliler, motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma komutanlığı binasının önünde yaşanan olayı duyan jandarma ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112’ye haber verdi.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, şüphelileri arıyor.

27 Ağustos 2019 tarihinde iş yerinde uğradığı saldırıda Ahmet Cin yaralanmış, oğlu Alper Cin ise hayatını kaybetmişti.