Konya’nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kişi hastanelik oldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi yanında bulunan Noter Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Y.E.K.’nin kullandığı elektrikli bisiklet, yoldan gitmekte olan H.T.’ye (48) çarptı. Kazada H.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.