Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili şikayet üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, gece 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bozkırlar Sokak’ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmana giren ve yüzünü montunun şapkasıyla gizlemeye çalışan şüpheli şahıs, giriş katta park halinde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı elektrikli bisikleti ittirerek apartmandan çıkardı ve kayıplara karıştı.

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Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan bir kişi yakayı ele verdi

Eskişehir’de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

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