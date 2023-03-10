Antalya’nın Alanya ilçesinde emekli bir kadına ait elektrikli bisiklet, evinin önünden çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına takıldı.

Alanya’da İlkay Güzel adlı emekli kadının evinin önünde bulunan elektrikli bisikleti çalındı. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, bisiklet ile olay yerine gelen şüpheli şahıs, elektrikli bisikletin yanına gelerek bir süre etrafı kolaçan etti ve oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra tekrar olay mahalline gelen şüpheli, önce elektrikli bisiklet üzerinde sigara içti, sonra düz kontak yaparak çalıştırdığı bisiklete binip oradan uzaklaştı.

İlkay Güzel, emekli maaşından biriktirerek aldığı elektrikli bisikletin bulunması için karakola başvurduğunu söyleyerek, "En kısa sürede hırsızın yakalanmasını istiyorum. İnşallah bisikletim bulunur" dedi.