Adana’da 15 günde iki elektrikli bisiklet ile iki motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana’da 15 günde iki elektrikli bisiklet ile iki motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde 15 günde 2 elektrikli bisiklet, 2 de motosiklet çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu 4 olayın mağdurlarının başvurusu üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis hırsızlığın meydana geldiği yerlerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık olaylarını 15 suç kaydı bulunan Cahit T. (25) ve ismi belirlenemeyen arkadaşının yaptığı tespit edildi. Bu tespitin ardından polis zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Polis kısa süre sonra zanlı Cahit T.’yi polis gözaltına aldı. Çalınan iki elektrikli bisiklet ve 1 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer zanlıyı yakalama çalışması devam ediyor.