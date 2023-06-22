Yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Türkiye’de ön sıralarda yer alan elektrik dağıtım bölgesinde hizmet veren OEDAŞ, bu alanda önemli projelere imza atıyor. 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla açıklamada bulunan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Uluslararası arenadaki Ar-Ge projelerimiz ile karbon emisyonlarımızı azaltıp, işletme şartlarımızı sürekli iyileştirerek verimliliği artırıyor; elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri gibi yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşma konusunda enerji yönetimine kilit rol atfediyor. Bu çerçevede enerji tüketimini azaltan dijitalleşme ve elektrifikasyon çalışmaları yapan OEDAŞ ayrıca yenilenebilir enerji alanında çok paydaşlı uluslararası projelerde yer alıyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şirketin yenilenebilir enerji çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Ar-Ge projeleri ile karbon emisyonlarımızı azaltıp, yenilikçi projeler gerçekleştiriyoruz”

Çevreye karşı sorumlu bir elektrik dağıtım şirketi olarak iklim krizinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarını her geçen yıl artırdıklarını söyleyen Yalçın, “Bu istikâmette yenilenebilir enerji kaynakları ile kaynak çeşitliliği sağlayan, elektrik arz güvenliği oluşturan projeler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Türkiye’de ön sıralarda yer alan dağıtım bölgesinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketi olarak yenilenebilir enerji üretimi potansiyelinin başarılı bir şekilde şebekeye entegrasyonunu sağlıyoruz. Özellikle uluslararası arenada imza attığımız Ar-Ge projeleri ile karbon emisyonlarımızı azaltıp, işletme şartlarımızı sürekli iyileştirerek verimliliği artırıyor; elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ile ilgili pek çok alanda yenilikçi projelere dahil oluyor ve hayata geçiriyoruz.” dedi.

Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımının artırılması hedefleniyor

OEDAŞ 2022 yılında tamamladığı PlaMES projesi ile farklı enerji kaynaklarından yararlanarak, yenilenebilir enerji kullanımını artıran, karbon ayak izini azaltan çalışmalar yaptı. Bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen FLEXIGRID projesi çerçevesinde Eskişehir’deki Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü’nde kurulan depolama sistemleri ve şarj istasyonları, Tepebaşı Belediyesi’nin kurduğu güneş panelleri ile entegre edildi. Bu sayede hem yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verim elde edilmesi hem de şebekenin yükünü hafifletecek yöntemler keşfedilmesi planlanıyor. BD4OPEM projesinde enerji dağıtım şebekelerinin esnek ve etkin yönetimi ile geleceğin akıllı şebekelerinin entegrasyonu, yeşil enerjiye geçiş sürecinde elektrik dağıtım şebekelerinin kalitesinin korunması ve verimliliğinin artması için planlama, izleme, bakım ve operasyon süreçlerinin etkin yönetimini sağlayacak yeni servis ve hizmetler geliştirilmesi hedefleniyor. BD4NRG projesinde de yenilenebilir enerji kullanımını artıracak kaynakların kurulması, enerji verimliliği sağlanması ve dijitalleşmiş enerji ekosisteminde verilerin daha fazla kilit rol oynaması adına çalışmalar devam ediyor.

Bilgi bankası kurma çalışmaları sürüyor

OEDAŞ ayrıca yenilenebilir enerji sistemlerinin bir parçası olan enerji depolama sistemleri konusunda da birden fazla EPDK projesi ile şirkete yapılan lisanssız depolamalı santral başvurularının tek bir platformdan takibini, ulusal çapta bu depolama sistemlerinin izlenmesini ve bu konuda bilgi bankasının oluşturulmasını hedefliyor. Bu çerçevede mevcutta kurulu iki adet enerji depolama sistemine ait enerji yönetim sistemlerinde; yük öteleme, kompanzasyon ve mikro şebeke operasyonları test edilmeye devam ediliyor.