Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçların daha çık tercih edildiğini söyledi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçların daha çık tercih edildiğini söyledi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek, Bursa İnegöl’de hizmet veriyor. Fosil yakıt kullanımının doğaya olan zararlarından ve elektrikli otomobil dönüşümünden bahseden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Gelişen teknolojik imkanlar ve endüstrileşme sebebiyle önceden sınırlı bir kitlenin erişebildiği otomobiller, günümüzde hemen hemen her bireyin ulaşabileceği araçlar haline geldiler. Bu durumun doğal bir sonucu olarak fosil yakıtların kullanıldığı araçlar sebebiyle karbon salınımının artmasının oluşturduğu olduğu hava kirliliği, çevremize oldukça büyük zararlar verme noktasına ulaştı. Bu sebeple arz ve talebin, fosil yakıtlı arabalardan elektrikli motora sahip olan araçlara doğru kaydığını gözlemlemekteyiz. Elektrikli otomobil satışlarının giderek artması ve pek çok otomobil markasının önümüzdeki çeyrek asırda tamamen elektrikli otomobil üretme kararlarını açıklaması bunun en büyük göstergelerinden. Ayrıca elektrik altyapı yatırımlarının, akaryakıt fiyatlarının, çevre duyarlılığının ve araçların menzillerinin artması, elektrikli araçların tercih edilebilirliğini her geçen gün yükseltmektedir” dedi.

Zoe’nin elektrikli motorunun kullanıcılarına yüksek güç ve tork eğrisi sunması ile birlikte hem şehir içi hem şehir dışı kullanımlarda uzun bir menzil sunduğunun altını çizen Aras, “Elektrikli araç pazarındaki en önemli modellerden biri olan Zoe, Avrupa’da en çok satılan elektrikli araç oldu. Zoe’de bulunan R110 elektrikli motor, 80kW (108 HP) güç ve 225 Nm torka sahip ve maksimum 395 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Zoe, evlere kurulabilen 7,4 kW Wallbox (Duvara Monte Şarj İstasyonu) ile şarj edilebiliyor. Wallbox’un olmadığı durumlarda Zoe, sadece 30 dakikalık şebeke şarjı ile 150 kilometre menzil sunabiliyor" diye konuştu.