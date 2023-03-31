Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji’nin yüzde 94 oranında çoğunluk hisselerine sahip olduğu Eşarj, Türkiye’nin 57 ilinde yer alan 546 şarj istasyonunun 383 adedinde yüksek hızlı şarj deneyimi sunduğunu duyurdu.

Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan ve Türkiye’nin en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirketlerinden biri olan Eşarj, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ile hızlı şarj istasyonu kurma konusunda ilk günden bu yana sektördeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonu ağına yaptığı yatırımlar ile elektrikli araç kullanıcılarına en kısa sürede şarjlanma imkanı veren marka, müşteri deneyimini üst seviyeye taşımak için ekosistemindeki oyuncular ile yeni anlaşmalar yaparak etki alanını genişletmeye devam ediyor. Özellikle alışveriş merkezleri, oteller, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve restoranların yakınında kurduğu şarj istasyonları ile müşterilerine şarjlanma esnasında dinlenme ve vakit geçirme imkanı tanıyor.

2023 yılı sonuna kadar hedef: 81 ilde en az 1 DC hızlı şarj istasyonu

Marka, 57 şehirdeki 383’ü hızlı şarj istasyonu (DC) ve 163’ü AC olmak üzere 546 şarj istasyonu ile faaliyet gösteriyor. Eşarj’ın yeni yatırımlarının yüzde 90’ından fazlası DC hızlı şarj istasyonlarından oluşuyor. DC hızlı şarj istasyonlarında yüzde 80 şarjlanma seviyesine 30 dakikada ulaşılırken, AC’lerde bu süre yaklaşık 6-7 saat sürüyor. Bu noktada DC şarj istasyonları zamandan tasarruf sağlama konusunda üstün performans gösteriyor. Marka, 2023 sonuna kadar 81 ilde en az 1 DC olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

“Eşarj’ı Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonu ağına sahip şirketi haline getirdik”

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarının ülkemizin bu alandaki potansiyeline duydukları güvenin yansıması olduğunu belirten Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar şöyle şöyle konuştu: “Şirket olarak bugün 3 bölge, 14 şehirde 21,5 milyondan fazla insanımızı geleceğe ve refaha taşıyan hayati bir hizmeti yerine getiriyoruz. Şirketimizin bu yolculuğundan edindiğimiz tecrübelerimiz ile iştirakimiz olan Eşarj’ı da bugün Türkiye’nin ilk ve en çok hızlı şarj istasyonuna sahip emobilite şirketi haline getirmeyi başardık. Elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli araç değer zincirinin en önemli halkası konumunda. Çünkü müşterilerimiz elektrikli araçların menzili kadar araçlarını nasıl bir deneyimle şarj edeceklerini de merak ediyor. Sayısı her geçen gün artan hızlı şarj istasyonlarımız ile gücümüze güç katıyor ve müşterilerimizin elektrikli araç deneyimlerine katkı sunuyoruz. An itibarıyla Eşarj ile yarım milyona ulaşan şarjlanma sayısına ulaşmış olmamızı, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

Elektrikli araç kullanıcılarının istasyonlarda geçireceği vaktin kıymetini biliyoruz. Biz de Eşarj olarak, zamanı verimli kullanma konusunun üzerine giderek DC şarj istasyonlarına ağırlık veriyor, müşterilerimizin daha çok zaman geçirdiği alanlarda olmaya, şarj süresince zamanını faydalı kullanacağı bölgelerde konumlanmaya özellikle dikkat ediyoruz. Marka olarak temel amacımız, müşterilerimizin şarj için aracını belirli bir noktaya götürmek zorunda kalmaksızın kendine en yakın ve tercih ettiği noktalarda özel bir deneyim yaşaması.”

Marka, İstanbul Havaalanı’nın açılışı ile birlikte kurulan 20 tane DC istasyon 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Havaalanında bulunan şarj istasyonu toplam 1 MW güç ile Türkiye’nin aktif olarak hizmet veren en büyük şarj alanlarından biri olma özelliği taşıyor.