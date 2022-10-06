UL Solutions, yeni elektrikli araç batarya muhafaza malzemesi testi yöntemi Torch ve Grit’i (TaG) duyurdu.

UL Solutions, yeni elektrikli araç batarya muhafaza malzemesi testi yöntemi Torch ve Grit’i (TaG) duyurdu.

Batarya muhafazaları ve bu muhafazaların imal edildiği malzemeler elektrikli araç güvenliğinde büyük önem taşıyor. Uygulamalı güvenlik bilimi alanında dünyada önde gelen UL Solutions, yeni elektrikli araç batarya muhafaza malzemesi testi yöntemi Torch ve Grit’i (TaG) duyurdu. TaG test yöntemi, ısıl sürüklenme durumunda malzemenin göstereceği performansı tahmin etmeye yardımcı olan küçük ölçekli testlerden oluşuyor.

Yapılan bilgilendirmeye göre elektrikli araç bataryaları araçların tüm tabanını kaplamasından dolayı, korumak için kullanılan malzemelerin ısıl sürüklenme gerilimine dayanıklı olması gerekli görülüyor. TaG, batarya muhafazaları için kullanılan malzemeleri derecelendirmek üzere ısıl sürüklenme koşullarında oluşan yüksek ısıları ve mekanik darbe gerilimini simüle eden bir yöntem olarak lanse edildi.