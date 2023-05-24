Erzincan’da yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle Vali Recep Yazıcıoğlu üzerinde bulunan sokak üzerinde elektrik kesintisi yaşanırken gaz lambası vatandaşlara nostalji yaşattı.

Aras Elektrik Dağıtım şirketi tarafından bugün Erzincan merkez İnönü Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bakım onarım çalışması yapıldı. Çalışma nedeniyle uzun bir müddet elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisini bazı işletme sahipleri nostaljiye dönüştürdü. Çırahane Kafe sahibi Cengiz Urtekin, gaz lambasıyla kafeyi aydınlatırken çay eşliğinde sohbet eden müşterileri eski yılları hatırladı.

Gaz lambası ışığında eski Yeşilçam sanatçılarını yad eden bazı vatandaşlar, gelişen teknolojiyle birlikte birçok düzenin bağımlılık haline geldiğini belirtti.

Gaz lambası ışığında bol bol fotoğraf çeken bazı vatandaşlar, elektrik kesintisinin bir vesile olduğunu belirterek krizi fırsata çevirip eski yıllara dönmenin anlık mutluluğunu yaşadıklarını kaydettiler.