Ankara’da elektrik tesisatından çıkan yangın bir daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yangında aralarında 6 günlük bebeğin de bulunduğu 6 kişi dumandan etkilenirken, aparman tahliye edildi.

Olay, Keçiören ilçesi Kiraz Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin elektrik aksamındaki arıza sebebiyle çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Vatandaşlar tarafından karşılıklı iki dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen toplam 6 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen aralarında 6 günlük bir bebeğin de olduğu 6 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan diğer 13 vatandaş ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

“İlk iş olarak doğalgaz hattını kapattık”

Olayın tanıklarından Rıza Doğan, “Dumanı ve alevleri gördüm. Komşunun kapısını kırıp içeriye girdim. Bir genci ve yan dairedeki anne ile çocuklarını çıkardık. Ardından itfaiye ekipleri geldi, diğer vatandaşları tahliye etti. Çıkardığım kişilerin yüzleri simsiyahtı. Tek nefeste girip çıkardık hepsini. Salon, mutfak ve odalar yanıyordu. Çok fazla duman vardı. Yan komşumun 6 günlük bebeği ile 2 yaşındaki çocuğu çıkardık. İlk iş olarak doğalgaz hattını kapattık. Bir kişi de kendisini balkondan attı. Bir de engelli çocuk vardı, onu çıkardık. Sinir krizi geçirenler oldu. Sağlık ekipleri onlara müdahale etti. Can kaybı olmadı çok şükür” dedi.