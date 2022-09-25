Sakarya’da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı. Bir anlık dalgınlığın yol açtığı olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya’da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı. Bir anlık dalgınlığın yol açtığı olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken bir anlık dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi. Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, işçinin camları silmesi, elindeki fırça sapını kaldırması sonrasında akıma kapılması, akımın oluşturduğu alevlenme, işçinin yere yığılması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.