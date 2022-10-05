Genç ilçesi Çevirme köyü Ulutaş mezrasında iddiaya göre elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bahçelerde devam eden yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle bahçelerde zarar meydana geldi.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Başından böyle vuruldu

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Başından böyle vuruldu

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