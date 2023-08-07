Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrik direklerinde bulunan teller kısa devre yapınca patlama yaşandı. Meydana gelen patlama pazar yerindeki vatandaşları korkuttu.

Müftü Mahallesi Pazaryeri mevkiinde bulunan elektrik direklerindeki teller sıcak havanın da etkisiyle kısa devre yaptı. Tellerde patlama meydana gelirken, pazara gelen vatandaşlar büyük korku yaşadı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve enerji şirketinin ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler elektriği keserek, arıza meydana gelen kablo hattında incelemelerde bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yine aynı hat üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle bir iş yerinin klimasında yangın çıktığı ve iş yerinin hasar gördüğü iddia edildi.