Alınan bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesinin Bostaniçi Mahallesi’nde meydana geldi. Ayaklarına dolanan iple elektrik tellerine takılarak mahsur kalan güvercinleri gören duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güvercinler kurtarıldı.

Van’da ‘Multiparametrik Prostat MRG’ ile prostat kanseri erken dönemde tespit ediliyor

Van’da ‘Multiparametrik Prostat MRG’ ile prostat kanseri erken dönemde tespit ediliyor

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