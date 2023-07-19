Aydın’ın Söke ilçesinde yuvasına konduğu anda elektrik çarpan leyleğin yuvası, güvenli bir yere taşınırken, yuvada bulunan yumurtalardan yavrular çıktı.

Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’ın simgelerinden biri haline gelen leylekler, bu yıl da Aydın’ı tercih etti. Aydın’ın 17 ilçesine bağlı 108 yerleşim yerlerinde yapılan sayımlarda 434 yuvada 868 adet leylek tespit edilirken, Söke ilçesi Yeşilköy Mahallesi’ndeki leyleğe, yuvasına konduğu anda elektrik çarptı. Elektrik çarpması sonucu yuvasına konamayan leylek tekrar havalanırken, leylek yuvası güvenli bir bölgeye taşındı. Taşınan yuvada bulunan yumurtalardan ise leylekler çıktı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeşilköy’de yağmurlu bir günde yuvada ebeveyn bir leyleğe elektrik çarptığı ihbarı gelmişti. Yuvasını tamamen elektrik telleri üzerine yapan leylek, yağmurlu havada beslenme alanından yuvasına konmak istediğinde elektrik akımına çarpılmış ancak ölmemişti. Yumurtaları olduğundan yuvaya inmek istiyor ancak elektrik çarptığından da konamıyordu. ADM Elektrik Dağıtım şirketinin BOM aracıyla yuvaya çıktık ve yuvadaki 3 yumurtayı hassas bir şekilde yere indirdik. Elektrik telleri üzerindeki yuvayı aşağıya alıp içindeki çöpleri temizleyerek, saman ve otlarla destekledik. Elektrik tehlikesinden uzak ve demir platformlu bir yuvaya yerleştirdik. Ebeveyn leylekler güvenli yuvaya gelerek sahip çıktılar ve yumurtalarının üzerine yattılar. Tek kuşkumuz eski yuvada elektrik çarpmasından dolayı yumurtaların bozulmuş olabileceğiydi. Biz de merakla beklemeye başladık. Yuvaya yerleştirdiğimiz 3 yumurtadan ikisinde yavrular çıktı ve ebeveynlerinin getirdiği besinlerle hızla büyümeye başladılar. Bu durum Yeşilköy halkını çok sevindirdi. Leylekleri kendi ailelerinden biri gibi kabul eden Yeşilköylüler, onların baharda gelişlerinden göçe kadar olan süreci merakla izleyerek, geldiklerinde sevinç ve mutlulukla karşılıyorlar, göçe giderken de hüzünle uğurluyorlar. Çiftçilerimizin en önemli dostlarından biri olan leyleklerin yaşam alanlarını korumalıyız. Yavrularının sakatlanmasına ve ölmesine neden olan atıkları yuvaya getirmemeleri için çevreye çöp atmamalıyız” dedi.