Elazığ’da elektrik sayacını okumak için bir eve yaklaşan personel, horozun saldırısını sonucu neye uğradığını şaşırdı. Eve yaklaşamayan personel, bir yandan kaçarken bir yandan da o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Elazığ’da elektrik sayacını okumak için bir eve yaklaşan personel, horozun saldırısını sonucu neye uğradığını şaşırdı. Eve yaklaşamayan personel, bir yandan kaçarken bir yandan da o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Elazığ’da özel bir elektrik dağıtım şirketinin personeli, merkeze bağlı Erbildi köyüne giderek evlerin elektrik sayaçlarını okumak istedi. Müstakil bir eve yaklaşan personel, hiç beklemediği anda horozun saldırısına uğradı. Adeta evini koruyan horuz, şahsı uzun süre kovaladıktan sonra geri döndü. Personel, bir yandan kaçarken bir yandan da o anları cep telefonu kamarası ile kayda aldı.