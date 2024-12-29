Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında çeşitli lisans başvuru bedelleri ile tesis tamamlama tarihlerinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat sürelerini belirledi.ANKARA (İGFA) - EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında tedarik lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için sermaye tutarı asgari 28 milyon lira, toplayıcı lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için sermaye tutarı asgari 50 milyon lira olarak belirlendi.

Aynı yönetmelikte yer alan toplayıcılık faaliyeti kapsamında 2025'te uygulanacak lisans alma bedeli 10 milyon lira, lisans tadil bedeli 73 bin 450 lira ve lisans sureti çıkartma bedeli 15 bin 280 lira oldu.

2025 toplayıcılık faaliyeti için 2026'da ödemekle yükümlü olunan yıllık lisans bedeli ise portföyünde yer alan lisanslı ve lisanssız üretim tesislerine ilişkin satışlar hariç olmak üzere, toplayıcılık faaliyeti kapsamında satışı yapılan kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak belirlendi.

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