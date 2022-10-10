Samsun’da her gün binlerce kişinin geçiş güzergahı olan Mecidiye Çarşısı’nda elektrik panosundan çıkan duman paniğe neden oldu.

Samsun’da her gün binlerce kişinin geçiş güzergahı olan Mecidiye Çarşısı’nda elektrik panosundan çıkan duman paniğe neden oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşil alan içinde bulunan elektrik panosundan duman çıkmaya başladı. Dumanı gören vatandaşlar durumu 112’ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve elektrik firması ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. YEDAŞ ekipleri panonun elektriğini kesti. Çıkan yangın sonucu zarar gören panonun onarımı için çalışma başlatıldı.

Tehlikenin ortadan kalkmasıyla ekipler olay yerinde ayrıldı.