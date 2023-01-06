Kütahya’da gazeteci Mustafa Nadi Sarıışık, Elektrik Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği görevine getirildi.

Kütahya’da gazeteci Mustafa Nadi Sarıışık, Elektrik Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği görevine getirildi.

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kelleci, Başkan Yardımcısı Ahmet Şakar, Yazman Salih Eğerci ve Sayman Özcan Özdemir’in katılımıyla, Elektrik Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Bu arada, uzun yıllar il temsilciliği görevini yürüten Yaşar Varmaz, temsilci yardımcısı Efe Ünlükaya ve büro personeli Mehmet Ali Yemenici’ye temsilciliğe verdikleri emeklerden ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Kelleci, Sarıışık’a da başarılar diledi.