Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülüp soğutma işlemleri yapılırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bağlar Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan bir binanın son katında çıktı. Barış Caddesi 568. Sokak’ta Alkan Sitesi C blokta bulunan binanın son katındaki dairede çıkan yangın ilk belirlemelere göre klimanın elektrik sisteminde kısa devre olması sonucu çıktı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir ev, klimanın elektrik sisteminde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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