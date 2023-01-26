Elazığ’ın Baskil ilçesinde kullanılmayan bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Bir an da alevlerin kapladığı ev kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kullanılmayan bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Bir an da alevlerin kapladığı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hastane Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin ikinci katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.