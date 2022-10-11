Denizli’nin Çivril ilçesinden 1 ay önce dünya evine giren damat, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte sütlaç pompasındaki kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Denizli’nin Çivril ilçesinden 1 ay önce dünya evine giren damat, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte sütlaç pompasındaki kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Tokça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tam 1 ay önce Y.A. ile birlikte görkemli düğünle dünya evine giren Resul Gümüştekin (23), iznini tamamlamasıyla birlikte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftliğe gitti. Sütlaç pompasında görevli güvenlik personeli Resul Gümüştekin, çalıştığı alanda pompadan meydana gelen elektrik akımına kapıldı. İçeri girdiğinde Gümüştekin’i yerde gören arkadaşları ilk müdahaleyi yaparak ihbarda bulundu.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Gümüştekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Gümüştekin’den geriye 1 ay önce düğünde kayda alınmış görüntüler kaldı.