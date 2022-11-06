Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait çiftlikteki elektrik kablolarını kesen 3 kişi yakalandı.

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait çiftlikteki elektrik kablolarını kesen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesinde bulunan Kayseri Büyük Şehir Belediyesi’ne ait büyükbaş hayvan çiftliğindeki elektrik kabloları kesildi. Olayın jandarma çalışma başlatan jandarma ekipleri şüpheliler G.K., M.Ç. ve Z.Ç.’yi çiftlik içerisinde suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.