DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesinde elektrik hattı çeken 2 işçi, hatlara gelen voltaja kapılarak yaralandı. Sağlık ekipleri işçileri uzun süre kalp masajı yaptı.

Olay; öğleden sonda Düzce’nin Beyköy Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Beyköy Beldesi Kaledibi mevkiinde elektrik hattı çeken Sadettin Aktaş (52) ile Enes Yılmaz (26), hatlara gelen voltaja kapıldı. İşçilerin elektriğe çarpıldığını gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı.

Olay yerinde gelen Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, "Kaledibi köprüsünden Büyük Mahallesine bir hat çekme işi vardı. Bakım işi değil yeni bir hat çekiliyordu. Sabah saat 09.00’da ekipler geldi ve saat 17.00’ye kadar çalışma sürecekti. Ama çok üzücü bir kaza meydana geldiğini öğrendik. İki arkadaşımız yaralandı. Ambulanslar yaralıları aldılar. Bizim için çok üzücü bir durum. İnşallah yaralı kardeşlerimize bir şey olmaz. Sağlık temenni ediyoruz" dedi.

İşçiler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.