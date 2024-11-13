DÜZCE (İHA) – Düzce’de şehrin ana sokaklarında elektrik kabloları yer altına alınırken, tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmaları yapıldı.
Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Asar Park’ın çevresinde elektrik ekiplerince kabloların yer altına alınma çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 3 gün boyunca devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından Mimar Sinan Caddesi’nde Düzce Belediyesi ekiplerince yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Cadde, asfalt seriminin gece saatlerinde yapılmasının ardından sabah saatlerinde trafiğe açıldı.
Kaynak: iha