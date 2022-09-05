Samsun’da elektrik firması, Stevie Award International Business programında, enerji sektöründe inovasyon kategorisinde "Bronz Stevie" ödülünü kazandı.

Samsun’da elektrik firması, Stevie Award International Business programında, enerji sektöründe inovasyon kategorisinde "Bronz Stevie" ödülünü kazandı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), bu yıl 19. kez düzenlenen, iş dünyasının Oscar ödülleri olarak bilinen Stevie Award International Business programında, enerji sektöründe inovasyon kategorisinde Bronz Stevie ödülüne layık görüldü. Elde edilen büyük başarı ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programımızdaki her bir projenin hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kurum olarak bölgemizde sahip olduğumuz bilinçli, sürdürülebilir, çevik dijital dönüşüm yaklaşımının, global rekabet ortamında ödüllendirilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi.

“Hedefimiz uluslararası bilinirlilik”

YEDAŞ’ın 2 milyondan fazla müşteriye elektrik dağıtım hizmeti verdiğine dikkat çeken Hasan Yasir Bora, "Özellikle kurumsallaşma, bilgi teknolojileri, entegre yönetim sistemleri ve kalite yönetim sistemleri açısından şirketlerin uluslararası ölçekte bilinirliliği ve kalıcılığı anlamında oldukça büyük önem arz eden inovasyon kategorisinde ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödül ile uluslararası platformlarda yapılan değerlendirmeler ile ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük. Başarı ile uygulamaya devam ettiğimiz YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm Programında layık görüldüğümüz bu ödül bizleri oldukça heyecanlandırmıştır" diye konuştu.

“Müşteri memnuniyeti önceliğimiz”

Yeni uygulama döneminde şirketin teknolojik yatırımlarının hızlı bir şekilde devam edeceğini belirten Genel Müdür Bora, “İnovatif stratejilere yatırım yaparak ilerliyoruz. YEDAŞ’taki inovasyon stratejileri, kurumsal stratejileri ile bütünleşmiş durumdadır. Avrupa’da kullanılan ve yeni gelişim gösteren teknolojik süreçleri yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu. YEDAŞ olarak tüm süreçlerin odağına ’müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti’ koyduklarını ifade eden Bora, “Bu prestijli ödül ile uluslararası platformlarda yapılan değerlendirmeler ile ne kadar değerli çalışmaları hayata geçirdiğimizi bir kez daha gördük” dedi.