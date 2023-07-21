Uludağ Elektrik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirket, son olarak OlduBil ile iş birliği yaparak başlattığı yeni kampanyayla müşterilerinin öderken kazanmasını sağlıyor. Uludağ Elektrik müşterilerine özel bu kampanya çerçevesinde, elektrik faturaları OlduBilmobil uygulaması üzerinden ödendiği takdirde, yüzde 10 para iadesi kazanılıyor. Gerçekleştirmiş olduğu tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini ön planda tutan şirket, geçtiğimiz aylarda vade farksız 4 taksit uygulamasıyla ödeme kolaylığı sağlamış, müşterilerine chip-para kazanma imkanı da sunmuştu.

Önceliğini şartsız müşteri memnuniyeti olarak belirleyen Uludağ Elektrik, müşterilerine yenilikçi, hızlı ulaşılabilir ve esneklik sağlayan ek hizmetler sunmaya devam ediyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonu aşkın kişiye hizmet veren şirket, OlduBil iş birliğiyle elektrik faturalarını bu uygulama üzerinden ödeyen müşterilerine para iadesi avantajı sağlıyor. Kampanya ile müşteriler, hem zamandan tasarruf ediyor hem de yüzde 10 para iadesiyle bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Uludağ Elektrik müşterilerine özel olarak sunulan bu uygulamanın başladığı tarih olan 1 Temmuz’dan itibaren pek çok müşterinin yararlandığı bu iş birliğine ilgi giderek artıyor.

Müşterilerin bu fırsattan yararlanmaları için yapmaları gereken tek şey ise OlduBil mobil uygulamasını telefonlarına indirerek, banka hesaplarından ya da herhangi bir kredi kartı üzerinden cüzdanlarına bakiye yükleyip, elektrik faturalarını uygulama üzerinden ödemek. Bu uygulama ile elektrik aboneleri yüzde 10 para iadesi kazanırken, söz konusu tutar fatura ödemesinden sonraki hafta kullanıcının OlduBil bakiyesine yükleniyor. Uygulamada müşteriler, aylık olarak 25 TL’ye kadar para iadesi kazanabiliyorlar. Eylül sonuna kadar devam edecek kampanya hakkında detaylı bilgiye ise www.uludagelektrik.com.tr üzerinden ulaşabiliyorlar. Ayrıca TEB kredi kartından yapılan OlduBil bakiye yüklemelerinde para iadesinin yanında vade farksız 3 taksit fırsatı da sunuluyor.

Kampanya hakkında görüşlerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Projelerimizi planlarken en önemli paydaşımız olan müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını, müşterilerimize nasıl avantajlar sunabileceğimizi göz önüne alıyoruz. Müşterilerimiz bu kampanyaya dahil olup, faturalarını OlduBil üzerinden ödediklerinde hem zamandan tasarruf ediyor hem de fatura tutarının yüzde 10’u kadar bir para iadesi kazanıyorlar. Bu da müşterilerimize ek bir maddi avantaj sunarken, ödeme sürecini de daha hızlı ve pratik hale getiriyor. Yapmış olduğumuz bu iş birliğiyle hem müşterilerimize avantaj sağlama hem de ekosistemimiz içerisindeki paydaşlarla proje geliştirme fırsatı yakalamış olduk” dedi.

Uludağ Elektrik Mayıs ayında İş Bankası’yla yaptığı iş birliği çerçevesinde vade farksız 4 taksit ödeme seçeneğini müşterilerine sunmuştu. Maximum kart ile dijital kanallar üzerinden yapılan ödemelerde, fatura tutarının faizsiz olarak 4 aya kadar taksitlendirilmesi sağlanmıştı. Şirketin pek çok müşterisi bu kampanyadan yararlanırken, fatura tutarlarında bir üst limit aranmadan tüm faturalara taksitlendirme imkanı da verilmişti. Haziran ayında da müşterilerine fırsat sunmaya devam eden şirket, Akbank Axess kart iş birliğiyle otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine chip-para kazandırmıştı. Müşteriler, ilk otomatik ödeme talimatında 25 TL chip-para kazanırken, ek otomatik ödeme talimatı tanımladıklarında 150 TL chip-para bakiyesine kadar erişebilmişlerdi.