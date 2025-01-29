1 Şubat itibariyle elektrik faturalarında yeni bir düzenleme başlıyor. 417 kWh üzeri tüketim yapan aboneler, sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyet üzerinden ödeme yapacak. Düzenleme, yüksek elektrik tüketen 1,2 milyon aboneyi etkiliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında Şubat ayı itibariyle yeni bir düzenleme getirileceğini duyurdu. Yeni uygulama, 417 kWh (1.050 TL) üzeri tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor. Bu sınırın üzerindeki tüketimler, artık sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyet üzerinden faturalandırılacak.

1 ŞUBAT’TAN İTİBAREN UYGULAMADA

1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek düzenleme ile aylık elektrik tüketimi 417 kWh’yi aşan vatandaşların faturaları ciddi şekilde artacak.

Örneğin, 417 kWh elektrik tüketimi için mevcut fiyatlandırmayla ödenen 1.050 TL, yeni düzenleme kapsamında 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye genelinde yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, ancak bu düzenlemenin yalnızca yüzde 3’lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bu kesimin büyük çoğunluğunun büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya yüksek elektrik tüketimine sahip kişilerden oluştuğunu belirtti.

Yeni düzenleme, enerji tasarrufunu teşvik etmeyi ve yüksek tüketim alışkanlıklarına sahip abonelerin gerçek maliyetlere daha fazla katkıda bulunmasını amaçlıyor.

Vatandaşların, faturalarını kontrol altında tutmak için elektrik tüketimlerine daha dikkatli yaklaşması gerekecek.