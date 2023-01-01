Afyonkarahisar’da çıktığı telefon direğinin tepesinden inemeyerek mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma operasyonu ise İHA kameramanları tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Afyonkarahisar’da çıktığı telefon direğinin tepesinden inemeyerek mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma operasyonu ise İHA kameramanları tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Olay, Emirdağ-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Emirdağ ilçesi çıkışındaki tarım arazisinde bulunan elektrik direğinin tepesinde bir kedinin olduğunu fark eden çekici firması sahibi Bekir Sağlam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla direğin tepesine çıkıp kediyi kurtardı. Ardından itfaiye eri kurtardığı kedi ile birlikte araç merdiveninde inip hayvanı sokağa bıraktı. Kedinin itfaiye erinin elinde fazla hareket etmeden durması ise hayvanın ne kadar korktuğunu gözler önüne serdi.

Kedinin kurtarılma anı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından dron ile havadan görüntülendi.