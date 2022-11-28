Kaza da araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Trafik kazası, saat 05.00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu üzeri Ulalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 BC 560 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan devrildi.

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