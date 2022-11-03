Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bakım onarım çalışması için bölgede bulunan elektrik dağıtım şirketi görevlileri elektrik direği üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bakım onarım çalışması için bölgede bulunan elektrik dağıtım şirketi görevlileri elektrik direği üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kelkit ilçesi Eskiyol köyüne rutin bakım onarım çalışması için giden elektrik dağıtım firması görevlileri, bir evin önünde bulunan elektrik direğinde mahsur kalan kediyi gördü. Direğin bakıma ihtiyacı olmamasına rağmen kedinin yardım için beklediğini gören personel Nazım Kara ekipmanlarını takarak direğe tırmandı. Direğin en tepesinde hareketsiz duran ve kurtarılmayı bekleyen kedi Kara, tarafından direkten indirildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve paylaşılan o anlar izleyenlerin içini ısıttı.