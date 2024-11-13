Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, elektrikçi Casım Aksoy (40), elektrik arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Ağır yaralanan Aksoy, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aksoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksoy’un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Casım Aksoy’un evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.